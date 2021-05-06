РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Рабочие МБУ «ПКБ» заделали яму на Флотском проезде в подмосковном Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму в микрорайоне Кузнечики. Он отметил, что яма глубиной более 5 см появилась на Флотском проезде. Сотрудники администрации округа осмотрели данную дорогу. Осмотр подтвердил наличие ямы. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены.

Указанная в обращении автодорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления. Ямочный ремонт выполнили сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства».