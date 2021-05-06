РИАМО - 6 мая. Еще 2056 человек вылечились после коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 1 001 798, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в городе выявлено 2114 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1033 человека.

Также в столице за прошедшие сутки скончались 59 пациентов с диагнозом пневмония и положительным тестом на Covid-19. Всего за пандемию умерли 18 662 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 1 107 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Донорскую плазму с антителами к Covid-19 перелили 13 тыс. пациентов, которые были заражены коронавирусом. В столице сдать плазму могут переболевшие коронавирусом возрастом от 18 до 55 лет.

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