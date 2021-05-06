РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске 26 мая пройдет фестиваль «Я – предприниматель» в честь празднования Дня российского предпринимательства, на нем будут выставка-ярмарка продукции и услуг, мастер-классы и концерт, сообщается в группе «Опора России | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль состоится в КПЦ «Дубровицы» с 11:00 до 15:00. В программе: выставка-ярмарка продукции и услуг предпринимателей, на которой можно получить новые знакомства, найти партнеров по бизнесу и клиентов. На мастер-классах и семинарах дадут важную информацию по вопросам бизнеса. Будут работать консультативные пункты, где предприниматели смогут получить ответы на свои вопросы.

Со сцены прозвучат поздравления и покажут праздничный концерт. Вход свободный.

Организаторы принимают заявки на участие и спонсорство мероприятия. Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1StfrEIE9UTg-scFNCkhH3iZL0jMSvMfrtxaHyj_tEUM/edit.