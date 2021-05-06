РИАМО - 6 мая. За последние сутки в столице выявили 2114 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе зафиксировали 1 107 949 случаев заражения. Об этом сообщает московский оперштаб.

За минувшие сутки в России выявлено 7639 новых случаев инфицирования Covid-19 в 83 регионах. За все время пандемии в стране зафиксировали 4 855 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 112 246 пациентов, выздоровели 4 472 338 человек.

В Москве продолжается прививочная кампания от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В столице также продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить во всех общественных местах и в транспорте.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>