РИАМО - 6 мая. Рост ВВП России составит 3%, этот показатель является максимальным с 2012 года, пишет в четверг газета «Известия».

Таким образом, правительству РФ удается выполнить давнее поручение президента об увеличении экономики темпами не ниже среднемировых. Однако эксперты напоминают, что в 2020 году ВВП России упал на 3%. Поэтому текущий год считается восстановительным.

«Темпы роста экономики будут более сдержанными, чем прогнозировались ранее, на фоне более высокого, чем ожидалось, уровня восстановления экономики в 2020 году, более медленной динамикой восстановления добычи нефти, а также существенного изменения прогноза среднегодовой инфляции по продовольственным товарам, до 6,4%», — объяснил свой прогноз старший экономист «Открытия» Максим Петроневич.

Эксперты считают, что росту ВВП будут способствовать устойчивое снижение числа заболевших коронавирусом в этом году, постепенная вакцинация, подъем цен на нефть, рост потребления и инвестиций, в том числе и из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Есть прогнозы, согласно которым, цены на нефть марки Brent в этом году останутся выше 60 долларов США.

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