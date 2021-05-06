РИАМО - 6 мая. В виртуальном музее Главархива опубликовали документы о работе эвакуационных госпиталей Москвы в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Документы случайно обнаружили в одном из хранилищ медицинской документации во время капитального ремонта.<...> Среди них фотографии, отчеты, стенограммы, доклады <...> и другие свидетельства работы медиков в войну», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Главархив передали более 2 тыс. документов. Большая их часть рассказывает о работе Боткинской больницы и эвакуационных госпиталей в годы ВОВ.

Формировать сеть эвакуационных госпиталей в столице начали в конце лета 1941 года. В них лечили пострадавших с тяжелыми болезнями, ранениями и травмами, которые требовали длительного ухода.