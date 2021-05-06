РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Школьников подмосковного Подольска приглашают принять участие в муниципальном отборочном турнире «Битва школ» в компьютерной игре-шутере Counter-Strike, сообщается в группе «Компьютерный клуб Space Games | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Восемь школьных команд Подольска будут бороться за выход в федеральный турнир «Битва школ». Турнир пройдет на платформе платформе FACEIT в дисциплине CS:GO 5x5 на сервере в Швеции. Первая игра - 11 мая.

Битва пройдет в три этапа. В отборочном восемь команд от каждого клуба сразятся за право представлять клуб на межгородском этапе. В групповом этапе 25 команд-победителей соревнуются за право попасть в восьмерку лучших. В 1/4 - восемь команд играют за право пройти в финал. В финале две команды поборются за титул победителя и главный приз в формате BO3.

Игровой процесс Counter-Strike проходит в формате разбитого на несколько раундов матча между двумя командами игроков, одна из которых играет роль «террористов», а другая - контртеррористического спецназа. Перед началом каждого матча игроки выбирают «карту», на которой будет происходить сражение.

По итогам каждого раунда игроки получают определенную сумму виртуальных денег, которые могут использовать для приобретения более мощного и эффективного оружия в следующем раунде.