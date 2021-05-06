РИАМО - 6 мая. В подмосковном Долгопрудном продолжается строительство образовательного кластера на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Работы проводятся по графику, строительная готовность объекта составляет 3,5%.

На строительстве объекта заняты около 100 человек и 13 единиц техники. На стройплощадке учебного корпуса проводится армирование и бетонирование стен первого этажа, а также плит перекрытия.

На месте будущего кампуса идет разработка котлована. В рамках создания технопарка проводятся подготовительные работы для выноса кабельных линий и инженерных коммуникаций из участка котлована. На строящейся котельной приступили к армированию дымовой трубы.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев отмечал, что проект разделен на несколько этапов. Первыми будут введены в эксплуатацию учебный корпус для начальных классов и котельная. Технопарк и здание кампуса, где будут проживать ученики, должны быть готовы к сентябрю 2023 года.