РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. Накануне Дня Победы председатель правления Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи Юрий Казанов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны.

Казанов вручил им подарки от партии «Единая Россия» с пожеланиями доброго здоровья и благодарностью за солдатский подвиг.

«Мария Александровна Белявская попросила передать всем своим коллегам-педагогам здоровья. Григорий Евсеевич Ивашков с гордостью показал биографическую книгу, редактором и издателем которой стала его внучка. Там, на фото, в офицерской форме он молодой и бравый. Владимир Павлович Колобов отрапортовал: «Держимся!», что не раз говорил, наверное, в ратное время», - написал Казанов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что от этих людей исходит удивительная сила. Сила духа, которую не смог сломить враг, которая не позволяет им жаловаться ни на сегодняшние трудности, ни на болезни.