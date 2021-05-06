РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 мая. В отношении владельцев асфальтобетонного завода в подмосковном Дзержинском возбудили дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии направило в Росприроднадзор материалы осмотра территории в Дзержинском. Поводом стали многочисленные обращения в министерство жителей с жалобами на выбросы асфальтобетонного завода, расположенного вблизи Москвы-реки. На момент осмотра предприятие не работало, но признаки нарушений природоохранного законодательства имелись.

«Завод действительно находится в водоохранной зоне Москвы-реки. Установлен собственник предприятия. Жители прислали материалы фотофиксации, которые свидетельствуют о том, что с производственной площадки действительно происходят выбросы. Поскольку Москва-река – объект федерального надзора, мы направили обращение в Росприроднадзор с просьбой провести проверку», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По имеющейся информации, такая проверка состоялась. В отношении компании, владеющей заводом, возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие подозревается в невыполнении требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, а также в невыполнении обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.