РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 мая. В отношении владельцев асфальтобетонного завода в подмосковном Дзержинском возбудили дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Минэкологии направило в Росприроднадзор материалы осмотра территории в Дзержинском. Поводом стали многочисленные обращения в министерство жителей с жалобами на выбросы асфальтобетонного завода, расположенного вблизи Москвы-реки. На момент осмотра предприятие не работало, но признаки нарушений природоохранного законодательства имелись.
По имеющейся информации, такая проверка состоялась. В отношении компании, владеющей заводом, возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие подозревается в невыполнении требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, а также в невыполнении обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
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