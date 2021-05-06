РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В Мытищах в этом году обновят покрытие на 40 участках дорог общей протяженностью свыше 25 км, из них в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 4 региональные дороги длиной 9,5 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мосавтодор» уже завершил укладку покрытия на развязке Осташковского шоссе у Федерального военного мемориального кладбища министерства обороны РФ. Крупнейшее военное кладбище предназначено для погребения отставных и действующих служащих высокого звания Вооруженных сил России, СССР и граждан, имеющих особо важные государственные заслуги перед страной. На участке Осташковского шоссе с 0 по 0,6 км заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия. В рамках ремонта здесь также укрепят обочины и нанесут разметку. Ремонт дороги проводится по нацпроекту.

Заменили покрытие также в Клязьминском переулке в деревне Пирогово, на проезде 6 (улица Береговая) в деревне Сорокино, в Линейном переулке, на улице Шишкина и в Школьном переулке. Ремонтные работы ведутся и на участках: деревня Аксаково, улица Березовая Роща, деревня Юдино, 7 проезд (Цветочная), улица Клары Цеткин (от улицы К. Либкнехта до Пионерского переулка).

В августе завершится ремонт еще трех региональных дорог: «Сухарево — Марфино — Подольниха — Юрьево» с 0 по 2,3 км, «Хлебниково — Рогачево» с 4,7 по 7,8 км и «Красная Поляна — Текстильная» с 0,8 по 2 км — автодорога включена в программу ремонта по итогам голосования на портале «Добродел».