РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Рабочие планируют завершить ремонт автодороги на Пионерской улице Подольска к середине мая, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На территории Подольска уже приступили к работам по ремонту дорог. Максимович совместно с зампредом комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексеем Тимофеечевым и депутатом Алексеем Никулиным проконтролировал ремонт на улице Пионерской.

«Дорожное полотно значительно расширено для возможности парковки жителями своих автотранспортных средств. Здесь уже установлен новый бордюрный камень, снят старый слой асфальта. На днях, если позволят погодные условия, приступят к укладке асфальта. Ремонт данного участка дороги подрядчик планирует закончить к середине мая», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт автодороги на улице Пионерской протяженностью 2,253 км выполняется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в 2021 году на территории региона будет отремонтировано более 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км. По результатам голосования жителями на портале «Добродел» отремонтируют 25% от общей программы – это более 240 участков дорог.