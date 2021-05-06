РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Павильон на автобусной остановке «Библиотека» в подмосковном Красногорске привели в порядок по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на автобусном павильоне на улице Комсомольской появилась ржавчина, требуется привести его в нормативное состояние.

«Истринское РУАД рассмотрело обращение по вопросу приведения в нормативное состояние остановочного пункта общественного транспорта на автомобильной дороге «Красногорск, улица Комсомольская» и сообщает: работы по приведению указанного остановочного пункта в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» выполнены», - сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».