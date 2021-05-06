РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В городском округе Мытищи 9 мая пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка», сообщается на сайте администрации горокруга.

9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах начнется онлайн-шествие «Бессмертного полка».

В Мытищах в 10:00 на большом экране, расположенном на центральной площади, стартует трансляция парада. А в 12:00 начнется онлайн-шествие. Как и по всей стране, «Бессмертный полк» будут транслировать с 15:00 на канале «Мытищи-инфо».

В этом году принять участие в мероприятии очень просто. Для того, чтобы фотография героя попала в трансляцию, необходимо подать заявку до 7 мая на одном из этих сайтов: 2021.polkrf.ru; ok.ru/app/polk; vk.com/polk_app; sber9may.ru.