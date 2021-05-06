РИАМО - 6 мая. 137 поликлиник реконструируют в столице в течение трех лет, в первую очередь, ремонтные работы коснутся самых старых медучреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, половина поликлиник были построены 50-60 лет назад, треть больниц - 20-40 лет назад.

«В этом году мы уже запустили 11 поликлиник после реконструкции. Что такое реконструкция поликлиник? Это полная смена фасадов, полная смена коммуникаций, полов, окон», – сказал Собянин в видео, размещенном на его персональном сайте.

Таким образом, остается только кирпичная стенка, которую также будут пытаться усилить. Сначала поликлиники наполняются качественными коммуникациями, отделкой, а затем качественным медицинским оборудованием.

В рамках реконструкции будет создана новая логистика, различные службы разместятся по этажам, чтобы избежать беготни с первого на пятый этаж и обратно.

Собянин отметил, что первые этажи – это прием, дежурный врач, регистратура. На втором этаже находятся самые востребованные врачи. Еще в каждой поликлинике находится хорошее диагностическое оборудование, УЗИ экспертного уровня, офтальмология, отоларинголог.

Мэр Москвы подчеркнул, что на текущий момент поликлиника может пользоваться чат-ботами, а подсказки искусственного интеллекта попадают в диагноз на 85%.

Он добавил, что в первую очередь будут реконструированы самые «убитые» поликлиники. Во вторую очередь планируется запустить еще порядка 200 поликлиник, это постепенно приведет городские поликлиники к очень высокому стандарту.

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