РИАМО - 6 мая. 137 поликлиник реконструируют в столице в течение трех лет, в первую очередь, ремонтные работы коснутся самых старых медучреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, половина поликлиник были построены 50-60 лет назад, треть больниц - 20-40 лет назад.
«В этом году мы уже запустили 11 поликлиник после реконструкции. Что такое реконструкция поликлиник? Это полная смена фасадов, полная смена коммуникаций, полов, окон», – сказал Собянин в видео, размещенном на его персональном сайте.
Таким образом, остается только кирпичная стенка, которую также будут пытаться усилить. Сначала поликлиники наполняются качественными коммуникациями, отделкой, а затем качественным медицинским оборудованием.
В рамках реконструкции будет создана новая логистика, различные службы разместятся по этажам, чтобы избежать беготни с первого на пятый этаж и обратно.
Собянин отметил, что первые этажи – это прием, дежурный врач, регистратура. На втором этаже находятся самые востребованные врачи. Еще в каждой поликлинике находится хорошее диагностическое оборудование, УЗИ экспертного уровня, офтальмология, отоларинголог.
Мэр Москвы подчеркнул, что на текущий момент поликлиника может пользоваться чат-ботами, а подсказки искусственного интеллекта попадают в диагноз на 85%.
Он добавил, что в первую очередь будут реконструированы самые «убитые» поликлиники. Во вторую очередь планируется запустить еще порядка 200 поликлиник, это постепенно приведет городские поликлиники к очень высокому стандарту.
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