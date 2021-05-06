РИАМО - 6 мая. Фасад Московского дома композиторов будет отремонтирован, историческое сооружение располагается в Брюсовом переулке в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом построили в 1950 году. Сооружение состоит из двух восьмиэтажных зданий, которые выполнили в лаконичном сдержанном стиле. Внутри располагается концертный зал, рассчитанный на 300 зрителей. Здесь ежегодно проводят концерты международного фестиваля «Московская осень».

Всего в городскую программу капитального ремонта вошли 350 исторических домов в Москве.