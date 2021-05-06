РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. В подмосковной Балашихе разыскивают 66-летнего мужчину, который пропал около 5 дней назад, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Вадим Михайлович Колюх, 66 лет, городской округ Балашиха. 2 мая вышел из дома и не вернулся.

Рост Колюха 175 см, он нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза карие. Особые приметы - седые усы.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы, бежевые замшевые мокасины, черную шапку.

Волонтеры поисково-спасательного отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.