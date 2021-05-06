РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Семнадцатилетнюю девушку разыскивают в Юго-Западном округе столицы и подмосковном Красногорске, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».
Область поиска – Юго-западный округ столицы и подмосковный Красногорск.
Приветы пропавшей – рост 164 см, нормального телосложения, каштановые волосы, серо-голубые глаза.
Была одета в черную толстовку, черную куртку-парку, бежевые вельветовые брюки, цветные кеды.
Из особых примет отмечены татуировки на руках.
С собой у Поляковой была черная сумка для скейтборда и светло-зеленая барсетка.
Информацию о месте нахождения девушки можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800) 700-54-52 или по телефону спасения 112.
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