РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Семнадцатилетнюю девушку разыскивают в Юго-Западном округе столицы и подмосковном Красногорске, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Полякова Юлия Александровна, 17 лет. 4 мая 2021 года не вернулась с прогулки», - говорится в сообщении.

Область поиска – Юго-западный округ столицы и подмосковный Красногорск.

Приветы пропавшей – рост 164 см, нормального телосложения, каштановые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в черную толстовку, черную куртку-парку, бежевые вельветовые брюки, цветные кеды.

Из особых примет отмечены татуировки на руках.

С собой у Поляковой была черная сумка для скейтборда и светло-зеленая барсетка.

Информацию о месте нахождения девушки можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800) 700-54-52 или по телефону спасения 112.