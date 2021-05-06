РИАМО - 6 мая. В четверг отмечают День воинской доблести Подмосковья, это звание носят 28 населенных пунктов региона, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что звание является высшей степенью признательности за подвиг местных жителей и советских солдат, которые дали отпор немецким захватчикам и не пустили врага в Москву.

«Спасибо нашим предкам за героизм, доблесть и мужество, спасибо за мирное небо, за возможность жить», - написал Брынцалов на своей странице в Instagram.

Он также пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов тем, кто сейчас несет военную службу.

День воинской доблести Подмосковья празднуется 6 мая, в тот день, когда православная церковь отмечает день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Со времен князя Дмитрия Донского святой Георгий Победоносец, почитаемый русским народом как покровитель воинской чести, стал считаться заступником Москвы.

Георгию Победоносцу досталась особая судьба в русской геральдике. Этого святого воспринимали как покровителя всего русского народа, в нем видели особенного представителя и хранителя земли Русской.