РИАМО - 6 мая. Донорскую плазму с антителами к Covid-19 перелили 13 тыс. пациентов, которые были заражены коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, первых пациентов, которые выздоровели после переливания донорской плазмы, выписали из стационаров чуть более года назад. На сегодняшний день использование плазмы с антителами к Covid-19 стало обычной практикой. Решение о проведении такого лечения принимает лечащий врач.
В столице сдать плазму могут переболевшие коронавирусом возрастом от 18 до 55 лет. Вес человека должен превышать 55 кг. Донорам предлагают стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей и 1235 рублей в качестве компенсации на питание. Подробная информация доступна по номеру на горячей линии +7 (495) 870-45-16.
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