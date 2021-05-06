РИАМО - 6 мая. Донорскую плазму с антителами к Covid-19 перелили 13 тыс. пациентов, которые были заражены коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня мы говорим уже о 13 тыс. пациентах, получивших такие трансфузии уже в рамках утвержденного клинического протокола лечения коронавирусной инфекции», - рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения столицы Андрей Буланов.

По его словам, первых пациентов, которые выздоровели после переливания донорской плазмы, выписали из стационаров чуть более года назад. На сегодняшний день использование плазмы с антителами к Covid-19 стало обычной практикой. Решение о проведении такого лечения принимает лечащий врач.

В столице сдать плазму могут переболевшие коронавирусом возрастом от 18 до 55 лет. Вес человека должен превышать 55 кг. Донорам предлагают стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей и 1235 рублей в качестве компенсации на питание. Подробная информация доступна по номеру на горячей линии +7 (495) 870-45-16.

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