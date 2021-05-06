РИАМО - 6 мая. Владельцы дачных участков могут разводить на них животных и птицу, но не в коммерческих целях, в противном случае это является нецелевым использованием земли, пишет «Российская газета».
Первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что дачникам разрешается разводить скот и птицу для собственных нужд. При этом хозпостройки должны находиться на санитарном расстоянии от жилья и границ участка, на животных и птиц должны быть оформлены ветеринарные паспорта, также хозяйство не должно мешать соседям посторонними запахами.
Признаками коммерческой деятельности являются объявления от владельца участка о продаже мяса и яиц, наличие наемного персонала, обслуживающего хозпостройки, регистрация собственника участка как главы крестьянско-фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя. Но главным критерием являются жалобы соседей, права которых нарушают шум и запах.
Чаплин подчеркнул, что существуют дачники, которые пытаются использовать участки не по назначению, чтобы платить меньший налог на землю. Однако ставка налога в размере 0,3% применяется исключительно в отношении участков, которые не используются для ведения предпринимательской деятельности.
Он добавил, что это требование касается не только земель общего пользования в СНТ, но и индивидуальных участков.
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