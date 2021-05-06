РИАМО - 6 мая. Владельцы дачных участков могут разводить на них животных и птицу, но не в коммерческих целях, в противном случае это является нецелевым использованием земли, пишет «Российская газета».

Первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что дачникам разрешается разводить скот и птицу для собственных нужд. При этом хозпостройки должны находиться на санитарном расстоянии от жилья и границ участка, на животных и птиц должны быть оформлены ветеринарные паспорта, также хозяйство не должно мешать соседям посторонними запахами.

Признаками коммерческой деятельности являются объявления от владельца участка о продаже мяса и яиц, наличие наемного персонала, обслуживающего хозпостройки, регистрация собственника участка как главы крестьянско-фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя. Но главным критерием являются жалобы соседей, права которых нарушают шум и запах.

Чаплин подчеркнул, что существуют дачники, которые пытаются использовать участки не по назначению, чтобы платить меньший налог на землю. Однако ставка налога в размере 0,3% применяется исключительно в отношении участков, которые не используются для ведения предпринимательской деятельности.

«Это означает, что если будет установлено нецелевое использование земельного участка для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества или земель общего пользования СНТ, то в дополнение к административному штрафу владельцу участка может быть начислен земельный налог по базовой ставке 1,5%», - пояснил Чаплин.

Он добавил, что это требование касается не только земель общего пользования в СНТ, но и индивидуальных участков.

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