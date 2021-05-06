РИАМО - 6 мая. На участке четвертого Московского центрального диаметра в районах Раменки и Очаково-Матвеевское в этом году откроют станцию «Аминьевскую», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«(Аминьевская - ред.) создаст альтернативные маршруты для горожан. Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел, соединяющий станцию МЦД-4 «Аминьевская» с перспективной одноименной станцией метро», — рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Рядом со станцией проведут благоустройство. Пункты велопроката и велосипедные дорожки появятся вдоль Аминьевского шоссе и улицы Наташи Ковшовой. Через железнодорожные пути от Большой Очаковской улицы сделают внеуличный пешеходный переход.

Возле остановочных пунктов Аминьевская, Очаково и станции метро «Аминьевская» установят навесы, под которыми можно будет пройти до остановок наземного транспорта.

До конца 2021 года на МЦД-4 планируют завершить строительство семи станций.

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