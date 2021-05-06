РИАМО - 6 мая. Спрос на долгосрочную аренду загородного жилья у жителей Московского региона, согласно данным ЦИАН, в прошлом месяце был на треть выше, чем весной 2019 года, но ниже показателя 2020 года. Об этом сообщает РБК.

В прошлом году спрос на загородное жилье был особенно высок из-за введения режима самоизоляции в пандемию Covid-19.

Схожую статистику представили в «Авито Недвижимость». Так, по данным компании, в апреле текущего года интерес к долгосрочной аренде загородного жилья был на 46% ниже, чем весной прошлого года. Но тем не менее нынешний показатель оказался в 1,8 раза выше по сравнению с позапрошлым годом.

Эксперты уверены, что высокий спрос на загородное жилье вызван тем, что некоторые жители столицы продолжают работать удаленно, поэтому ездить в город им теперь нужно не так часто. Кроме того, с распространением формата удаленной занятости некоторые столичные семьи рассматривают загородную недвижимость как альтернативу квартире в Москве.

Весной прошлого года – в разгар пандемии – спрос на аренду загородного жилья в Московском регионе вырос в 10 раз. Некоторые из снявших дома за городом в тот период до сих пор продолжают жить на природе.

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