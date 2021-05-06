РИАМО - 6 мая. В Подмосковье и Москве по 21:00 7 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье предупреждение объявлено из-за ветра с порывами 15-17 м/с. В четверг днем его скорость местами составит до 20 м/с. Аналогичная ситуация прогнозируется и в столице.

В настоящее время «желтый» уровень погодной опасности объявлен на всей территории ЦФО за исключением Воронежской, Рязанской и Тверской областей.

В четверг в Московском регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер южной, юго-западный – 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 20 м/с. Температура днем составит от плюс 17 до плюс 19 градусов.

7 мая ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, который пройдет местами. Порывы ветра составят до 15 м/с. Ночная температура составит от плюс 5 до плюс 7 градусов, а дневная — от плюс 14 до плюс 16 градусов.