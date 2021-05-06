РИАМО - 6 мая. В преддверии 9 Мая в столице пройдет профилактика Вечного огня, она занимает порядка 40 минут, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В четверг, 6 мая, состоится традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже более полувека он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя», – сказал Бирюков.

Он добавил, что звезда мемориального комплекса будет приподнята. Затем ее отнесут в сторону. После пройдет проверка трех запальников горелки, а платиновая спираль будет заменена при необходимости.

Бирюков отметил, что на время работ священное пламя переносится на временную горелку посредством специального факела. Сама горелка представляет собой точную уменьшенную копию основной. После того, как профилактика заканчивается, звезда возвращается на место.

По словам заместителя мэра, Вечный огонь свыше 50 лет находится под контролем специалистов московского газового хозяйства, они следят за ним круглые сутки. Работает огонь без перебоев благодаря уникальной горелке из трех запальников. Если же возникает неполадка, сигнал об этом поступает в диспетчерскую. После на место выезжают специалисты.

Бирюков подчеркнул, что огонь осматривают каждый день, а его техобслуживание проводится раз в месяц. Дополнительно огонь обслуживают перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

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