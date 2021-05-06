РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. В подмосковной Балашихе разыскивают подростка, который вышел из дома 5 мая и пропал, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал 16-летний Александр Денисов. Рост подростка составляет 172 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-зеленые. Был одет в черную куртку, сиреневую олимпийку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры поисково-спасательного отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.