РИАМО - 6 мая. Смартфоны отечественного бренда QTech, работающие на российской операционной системе «Аврора», появились в продаже, стоимость гаджета составляет 25 тыс. и 35 тыс. рублей в зависимости от модификации, пишет газета «Известия».

Смартфоны, которые разрабатывались для государственных структур и корпоративных клиентов, теперь доступны физическим лицам. Купить их можно у самой компании и в партнере вендора — Linux Center. Модель QTech QMP-M1-N стоит 25 тыс. рублей, модель QTech QMP-M1-N IP68 с защищенным корпусом – 35 тыс. рублей.

Генеральный директор разработчика ОС «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес отметил, что российская операционная система имеет привычный функционал. Она позволяет звонить, обмениваться сообщениями, читать документы. Кроме того, гаджеты с «Авророй» можно использовать для специализированных задач, например, для чтения электронных паспортов нового образца. Платформа также предотвращает передачу данных на сторонние сервисы.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова и ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цены на аналогичные смартфоны на базе Android в рознице составляют порядка 6-7 тыс. рублей.

Муртазин добавил, что из-за «Авроры», которая предназначается для госзаказчиков и крупного бизнеса, подобные гаджеты не представляют интереса для обычного покупателя.

Независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский отметил, что данная ОС не предназначена для открытого рынка, и в магазинах традиционной мобильной розницы устройства на «Авроре» вряд ли появятся.

Эксперт добавил, что гаджет на отечественной ОС не может подключаться к Google Play и AppStore, поэтому скачать приложения типа WhatsApp и Telegram будет невозможно. Такие гаджеты, по мнению специалиста, необходимы для сверхбезопасной работы.

Так, планшеты на «Авроре» будут «участвовать» в первой цифровой Всероссийской переписи населения, кроме того, мобильные почтово-кассовые терминалы на базе отечественной ОС приобрели для сотрудников «Почты России».

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