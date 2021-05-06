РИАМО - 6 мая. Сборная России обыграла команду Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 6:5, в финале подопечные Альберта Лещева встретятся со сборной Канады, сообщает Газета.ru.

В первом периоде отличились Даниил Лазутин и Матвей Мичков. Во втором периоде дубль оформил Никита Чибриков. В заключительном третьем периоде еще один дубль оформил Иван Мирошниченко.

Чемпионат проходит в США. Финал начнется 7 мая в 04:00 по московскому времени. В матче за третье место сыграют финны и шведы.