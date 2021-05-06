РИАМО - 6 мая. Пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией, запрещается употребление спиртных напитков из-за наложения алкогольной интоксикации на вирусную, сообщает РИА Новости.

«Категорически нельзя (пить алкоголь - ред.). Любые вирусные заболевания, в том числе и Covid-19 - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», - сказал главный внештатный психиатр-нарколог столичного Депздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

Эксперт добавил, что алкоголь вреден не только для больных, но и для здоровых людей. Также неважно, где происходит застолье - на природе или в квартире. Так, в душных помещениях возможна гипоксия головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам.

«Все это может закончиться катастрофическими последствиями для здоровья», - заключил нарколог.

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