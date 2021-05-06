РИАМО - 6 мая. В четверг в столичном регионе ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь, во второй половине дня прогнозируется гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 16 до 18 градусов, в Московской области - от 13 до 18 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью от 5 до 10 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 30%.