РИАМО - 5 мая. Живая отечественная вакцина от полиомиелита способна предупреждать заражение Covid-19, специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН уже подтвердили это экспериментально, сообщает РИА Новости.

Ранее ученые высказывали мнение о том, что россияне защищены от коронавируса неспецифическим иммунитетом, а именно однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960 годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита позволяет смягчать течение гриппа. Эту гипотезу применительно к коронавирусу и проверил центр.

«Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе», – сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Однако вакцинирование от полиомиелита, по словам Ишмухаметова, ученые центра «оставили пока в стороне как «скоропомощностной» вариант».

В конце 1950-х годов в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР была разработана технология промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита.

В центре имени Чумакова разработали цельновирионную вакцину от Covid-19 «КовиВак», ее промышленное производство началось 25 марта. В основу вакцины вошел вирус, который взяли от пациента московской больницы в Коммунарке.

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