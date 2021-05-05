РИАМО - 5 мая. В столице появится первый памятник Александру Невскому, его начали монтировать во дворе храма Невского в Зеленограде, сообщается на сайте префектуры Зеленоградского административного округа Москвы.

Работа проводится главным спонсором и строителем храма – НП МЖК «Зеленоград».

Создание памятника князю приурочено к его 800-летию. Детали оружия и одежды были воспроизведены с исторической достоверностью. Сам памятник был изготовлен в художественной литейной мастерской «Лит-Арт» в Жуковском.

Автором идеи и концепции памятника стал председатель НП МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский, а скульпторами – Владимир Сапрыкин и Алексей Демин. Народный художник России Салават Щербаков стал ведущим автором проекта, а его архитектором – Алексей Харченко.

Точная дата открытия памятника пока не названа. Это зависит от возможности приезда патриарха Кирилла. Временной диапазон определен с 15 мая, когда все монтажные работы будут закончены, до 12 июня – даты, в которую будет праздноваться 800-летие князя.