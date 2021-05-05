РИАМО - 5 мая. Условия заключения в российских СИЗО планируют облегчить согласно концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, сообщает Газета.ru.

Распоряжение правительства РФ об утверждении концепции опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

По концепции, необходимо расширить перечень дополнительных платных услуг и предметов, которые арестанты могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, покупать по безналичному расчету.

Помимо этого, планируется расширить перечень предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь в наличии. Концепцией предусматривается и расширение перечня тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию заключенных под стражей.

Также, согласно документу, для арестантов создадут условия для занятий спортом вне камер.