РИАМО - 5 мая. В столице с 11 мая по 14 ноября ограничат движение и организуют приоритетный проезд на 3-й Фрунзенской улице, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение будет ограничено из-за инженерных работ.

Особенность ограничения движения по участку 3-й Фрунзенской улицы от улицы Ефремова до улицы Доватора состоит в поэтапном занятии одной полосы с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства.