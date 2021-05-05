РИАМО - 5 мая. В столице 6 мая с 12 до 20 часов ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных опережений, обгонов, перестроений. Не стоит также парковать машину вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Следует также использовать светоотражающие элементы при движении по краю проезжей части.

В Москве до 12 часов 7 мая также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.