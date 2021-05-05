РИАМО - 5 мая. Московские некоммерческие организации, которые специализируются на помощи гражданам с нарушениями зрения, ментальными и иными особенностями, на постоянной основе занимаются разработкой, а также запуском программ и проектов соцподдержки, при помощи них инвалиды могут получить нужную помощь и адаптироваться к жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Видеоуроки и консультации юристов

Портал «Маршрут защиты» создала благотворительная организация «Справедливая помощь доктора Лизы». Ресурс был создан для помощи гражданам, которые в первый раз столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Так, человек, который попал в такую ситуацию, сможет понять, куда ему обращаться, где оформляется пособие по безработице, каким образом можно получить помощь в уходе за родственниками с инвалидностью либо консультацию юриста.

Также посетителям ресурса доступа интерактивная карта, которая поможет найти отделение социальной защиты, больницу либо же благотворительный фонд, а после проложить маршрут до нужной точки. На текущий момент на портале зарегистрировано 160 медучреждений, 150 НКО и 40 органов социальной защиты Москвы. Портал был запущен в августе 2020 года и отмечен грантом мэра Москвы. С момента запуска его посетило свыше 24 тыс. человек.

Комфортная интернет-среда

Фонд «Искусство, наука и спорт» создал информационный портал «Особый взгляд», где граждане, у которых есть нарушения зрения, могут получить актуальную информацию об инклюзивных подходах в сферах образования, культуры и трудоустройства. Кроме того, пользователи имеют шанс узнать о новейших технологических и медицинских разработках. Портал за время существования посетили уже свыше 400 тыс. раз.

Участники сообщества, среди которых незрячие граждане, спортсмены и родители с нарушениями зрения, обмениваются своим опытом жизни и работы в столице. Так, можно получить совет, как не потеряться в городе, узнать о нюансах занятий спортом или познакомиться с трудностями воспитания детей. Также на портале можно подать заявку для того, чтобы стать участником практических занятий, где учат ориентироваться в пространстве, кулинарии и другим полезным навыкам.

Пользователи, которые зарегистрируются на портале, смогут смотреть фильмы с тифлокомментариями, также у них будет возможность настроить контент по интересам.

Собаки-поводыри

Собак-поводырей, которых бесплатно предоставляют незрячим людям, свыше 15 лет обучает учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов». Собаки возвращают хозяевам свободу передвижения и независимость. Каждый год центр готовит и передает россиянам порядка 20–30 собак-помощников. Перед тем, как такая собака попадет к россиянину с нарушениями зрения, отобранный специалистами центра щенок лабрадора или золотистого ретривера девять месяцев живет в приемной семье волонтеров.

Год собака проходит подготовку. В центре она учится выполнять команды и ориентироваться в городе. Заявку на получение собаки-поводыря можно подать по достижении совершеннолетия, а также при наличии условий для ее содержания и состояния здоровья для ходьбы с крупным и энергичным животным.

В 2019 году проект «Воспитание щенков — будущих собак-проводников в московских волонтерских семьях» был поддержан грантом мэра Москвы.

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается 5 мая.