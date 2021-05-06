РИАМО – 6 мая. В четверг на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360 откроется выставка Музея Победы в честь 9 Мая, сообщает пресс-служба смотровой площадки.

Экспозиция получила название «От Кремля до Рейхстага». Эта выставка станет самой высокой в мире благодаря рекорду, установленному PANORAMA360 как самой высокой смотровой площадкой в Европе.

«В течение недели гости смогут увидеть 80 оцифрованных графических работ, созданных художниками-фронтовиками», — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Он добавил, что на выставке можно будет увидеть портреты медсестер, солдат, сцены боев, Москву 1941 года и Берлин 1945 года.

Экспозиция будет работать по 13 мая.

В четверг гости смотровой площадки также смогут посмотреть экспозицию подлинных раритетов времен Великой Отечественной войны – личные вещи и оружие военных.

На смотровой площадке соблюдают требования Роспотребнадзора.

Смотровая площадка находится на 89 этаже башни «Федерация» «Москва-Сити». В 2019 году PANORAMA360 стала лауреатом премии Москвы в номинации «Туризм».

Музей Победы является крупнейшим в России музейным комплексом, посвященным Великой Отечественной войне. Экспозиционные площади музея – 110 тыс. кв. м. На открытых площадках находится более 400 образцов военной техники. В фондах находится свыше 300 тыс. музейных предметов.

В Музее Победы есть зал исторической правды, диорамный комплекс, экспозиция «Подвиг армии». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начала работать масштабная выставка «Подвиг народа».​

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