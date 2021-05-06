РИАМО – 6 мая. Первая электричка регулярного рейса Центральной пригородной пассажирской компании из столицы до Ржевского мемориала и обратно отправится в четверг, сообщается на сайте ЦППК.

Каждый день по маршруту будут курсировать две пары пятивагонных электричек «Ласточка». В один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго классов. В других вагонах билеты оформляются без гарантированного посадочного места.

Время в пути на электричке до Ржевского мемориала займет более 4,5 часов в одну сторону. По пути будут остановки на семи станциях.

Стоимость билета – 700 руб. в вагоне без предоставления места, 770 руб. – место во втором классе, 900 руб. – место в первом классе.

В электричках есть климат-контроль с обеззараживаем воздуха. Пассажиров информируют по аудио и видео. Для инвалидов есть специальные места, просторные туалеты и подъемники.

Ржевский мемориал

Ржевский мемориал возвели на месте сражений, произошедших в 1942-1943 годах. В конкурсе на возведение мемориала участвовали 32 проекта. Проект-победитель выбрали в 2018 году - памятник создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин под общим руководством Андрея Кончаловского. Мемориал Советскому солдату возвели на народные пожертвования.

Памятник торжественно открыли 30 июня 2020 года.

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