РИАМО - 5 мая. В столице с 10 мая по 30 июня перекроют участок Наличной улицы, движение по Солдатской улице будет ограничено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение будет перекрыто и ограничено в связи с возведением транспортно-пересадочного узла на станции метро «Лефортово».

Участок Наличной улицы полностью перекроют от дома 4, строение 7, до дома 3.

Движение на участке Солдатской улицы в районе пересечения с Наличной улицей ограничат до двух полос с перепуском движения на трамвайные пути.