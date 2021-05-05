РИАМО - 5 мая. В городском округе Раменский на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Сатурн» прошел товарищеский инклюзивный футбольный матч «Спорт без ограничений!», событие было приурочено к Международному дню борьбы за права инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Показательный матч в рамках мероприятия в дисциплине «футбол – мини-футбол 5х5 (В1)» провела сборная РФ по спорту слепых.

«Отрадно, что в городском округе Раменский Общественная палата Российской Федерации проводит товарищеский матч, в котором принимают участие профессиональные игроки», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что это позволит привлечь общественное внимание и даст возможность гражданам с ограничениями по здоровью участвовать в таких активностях.

Терюшков отметил, что в Подмосковье физкультурой и спортом в части «спорт слепых» занимается порядка 4 тыс. человек, из которых 170 – входят в сборную региона, а еще 50 – в сборную страны.

По словам министра, отделения по адаптивной физкультуре были созданы практически в каждом муниципалитете. Квалифицированные инструкторы проводят подготовку по легкой атлетике, лыжным гонкам, борьбе и шашкам. Так, любой гражданин может найти занятие по душе.

В Подмосковье постоянно модернизируется спортивная инфраструктура. В регионе ее делают доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На Паралимпийских играх в Токио сборная России поборется за первое общекомандное место.