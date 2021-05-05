РИАМО - 5 мая. Согласно заявлению секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, «Единая Россия» не поддерживает ввод штрафов за превышение скорости на 10 км/ч для водителей, сообщает Газета.ru.

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители», – сказал Турчак.

Он добавил, что систему штрафов не нужно рассматривать в качестве источника бюджетных доходов. Единственная задача этой системы должна состоять в том, чтобы обеспечить общественную безопасность.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и министерству транспорта предоставить кабинету министров свою позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.

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