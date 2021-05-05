РИАМО - 5 мая. Правоохранители возбудили уголовное дело по результатам проверки столичной прокуратуры о незаконном получении материнского капитала жительницей Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Сертификат на сумму свыше 460 тыс. рублей, который дает право распоряжаться средствами материнского капитала, получила 38-летняя женщина. В апреле прошлого года она написала заявление о выдаче государственного сертификата.

В заявлении москвичка указала, что она мать детей 2006 и 2008 годов рождения. В специальной графе женщина отметила, что родительских прав она ранее не лишалась, а об ответственности за предоставление недостоверных сведений – предупреждена.

В итоге женщина получила материнский сертификат. Однако из-за того, что в 2007 году женщину лишали родительских прав в отношении одного из детей, прокурор округа направил в Кузьминский районный суд Москвы административный иск о признании полученного сертификата недействительным, а также об исключении москвички из Федерального регистра лиц, которые имеют право на дополнительные меры господдержки.

Кроме того, что из-за того, что к проверке достоверности данных не было принято исчерпывающих мер, прокурор округа внес начальнику пенсионного органа представление.

Дело было возбуждено по части третьей статьи 30 и части третьей статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере). Его расследование находится на контроле.