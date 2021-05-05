РИАМО (БАЛАШИХА)- 5 мая. Заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев вместе с балашихинским прокурором Никитой Брыкиным поздравили 85-летнюю жительницу городского округа Нину Думало с предстоящим Днем Победы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Нина Васильевна – вдова первого заместителя прокурора Волынской области Украинской ССР Павла Думало. Она - бывшая узница фашистских концлагерей. Когда началась война, ей было 6 лет. В связи с тем, что ее отец был связан с партизанским отрядом, который боролся против немецко-фашистских захватчиков, их семью насильно вывезли в Германию и поместили в один из лагерей для военнопленных.

Нина Думало награждена медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами.

Недавно она отметила свой 85-летний юбилей.

Сотрудники балашихинской городской прокуратуры регулярно участвуют в мероприятиях патриотической направленности. Одно из них - ежегодные поздравления ветеранов, участников войны, тружеников тыла, их вдов, а также детей войны с Днем Великой Победы.

9 мая представители городской прокуратуры вместе с ветеранами прокуратуры Балашихи возложат цветы и венки к памятнику Скорбящая мать.