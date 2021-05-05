РИАМО - 5 мая. До 30 мая жители Подмосковья могут определить территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование проходит в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Принять участие в голосовании может любой гражданин России, которому исполнилось 14 лет. Проголосовать за объекты благоустройства можно на сайте za.gorodsreda.ru. Чтобы выбрать объекты благоустройства, нужна подтвержденная запись на сайте госуслуг, проголосовать также можно по номеру телефона.

От Подмосковья в голосовании участвует 251 территория в 57 округах. Те объекты, за которые проголосует наибольшее количество человек, включат в список для благоустройства.

«С 26 апреля началось всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Вовлечение жителей – важнейшая составляющая формирования комфортной городской среды. Участие молодежи в этом процессе особенно важно, так как им жить и растить детей в этих городах», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что чем больше людей примут участие в благоустройстве своих городов, тем уютнее и комфортнее города будут становиться. Хайкин также выразил надежду на активное участие жителей в голосовании.

Участвовать в голосовании помогают волонтеры. Они рассказывают об объектах благоустройства, о возможностях участия жителей в формировании комфортной городской среды. Разработано специальное приложение, через которое жители могут отдать свой голос всего лишь по номеру телефона. Для оказания поддержки в регионе созданы волонтерские штабы, участниками которых являются свыше тысячи человек.

251 территория Подмосковья попала во всероссийское голосование по объектам благоустройства>>