РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В Климовском лицее Подольска во время проверки выявили неисправный санузел, его закрыли на ремонт, сообщил депутат горсовета Александр Дудкин.

Дудкин совместно с комитетом образования провел мониторинг Климовского лицея на предмет качественного обеспечения учащихся горячим питанием. В ходе проверки столовой нарушений не выявили. В связи с ограничениями школьники питаются в три смены. Дезобработка и санитайзеры имеются, а дети питаются по составленному графику.

«Также в школе прошла проверка санузлов. Один санузел требует ремонта, стена деформировалась, плитка отваливается», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Решено провести ремонтные работы в летний период, в данный момент туалет закрыт.