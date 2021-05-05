РИАМО - 5 мая. Реестр добросовестных возчиков, которые перевозят строительные отходы на территории Подмосковья, был обновлен, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В реестр входят транспортировщики с соответствующей лицензией и заключившие соглашение, которое предусматривает транспортировку стройотходов на спецплощадки, а также комплексы по переработке. В настоящий момент соглашения заключены с 42 возчиками, которые работают в Подмосковье.

Посмотреть реестр можно по ссылке.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что список официальных транспортировщиков будет пополняться по мере заключения соглашений.

Он добавил, что вся спецтехника для перевозки строительных отходов оснащена ГЛОНАСС, что дает надзорным органам возможность вести контроль за процессом перевозки, а также минимизировать образование нелегальных свалок.

Для того, что перемещать стройотходы по Подмосковью, нужно подключиться к Региональной навигационной системе области, являться участником информационного взаимодействия системы «Электронный талон» и перемещать отходы на основании талонов, которые были сформированы в системе отходопроизводителей.

Возчиков, которые работают без необходимой разрешительной документации на транспортировку, с начала июня ожидают меры административного воздействия в соответствии с российским законодательством. Уже с сентября для них предусмотрят административную ответственность в соответствии с подмосковным законодательством.

Размещение строительных отходов на придомовых контейнерных площадках и в баках, которые предназначаются для твердых коммунальных отходов, запрещено. Строительные отходы представляют собой остатки сырья, материалов, изделий и иные продукты, которые образуются во время ремонта квартир, домов, реконструкции, а также сносе зданий объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Задать дополнительный вопрос можно по телефонам МинЖКХ Подмосковья: +7 (498) 602-01-31 добавочные 55913, 55914 либо 55894.