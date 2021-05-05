РИАМО - 5 мая. В Люберцах планируют проведение профилактических бесед в школах о вреде наркотиков, курительных смесей и алкоголя в молодежной среде, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В МУ МВД России «Люберецкое» прошло заседание Общественного совета. В нем приняли участие заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, майор полиции Елена Сухарникова, заместитель председателя Общественного совета Сергей Черкашин и члены совета.

Сухарникова рассказала об итогах работы отделения ПДН и предложила улучшить совместную работу с членами совета.

Так, общественники планируют проводить профилактические беседы в школах о вреде употребления наркотиков, курительных смесей и алкогольной продукции в молодежной среде, принимать участие в мероприятиях, направленных на выявление притонов, а также мест потребления и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Сухарникова также поблагодарила тех, кто присутствовал на заседании, за активную деятельность и содействие полиции в задачах, которые направлены на защиту интересов населения и обеспечение правопорядка на обслуживаемой территории.