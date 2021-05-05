РИАМО - 5 мая. Перелеты между Россией и Турцией могут восстановить этим летом, если нормализуется обстановка с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того, как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад», - отметил источник издания.

По его словам, туристы смогут вновь отдыхать на курортах Турции после того, как в стране отменят локдаун.

Авиасообщение между странами было приостановлено с 15 апреля. Это связано с эпидемической ситуацией в Турции. Там растет число зараженных коронавирусом.

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