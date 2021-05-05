РИАМО - 5 мая. Чтобы заказать бесплатное такси для ветерана, участнику войны или его представителю нужно позвонить по номеру «122», набрать добавочный номер «6», назвать фамилию, имя, отчество ветерана и его год рождения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ветеран также должен быть включен в список органов соцзащиты Подмосковья. После того, как будет заказана поездка, на телефон пришлют сообщение с подтверждением. В сообщении будут указаны госномер автомобиля и цвет машины.

С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в Подмосковье, могут бесплатно ездить на такси по Московской области и столице. Ветераны могут совершать поездки в органы соцзащиты, на дачу, в медицинские организации и по другим целям.

При этом ветераны смогут совершать поездки вместе с родственниками или сопровождающими. Количество поездок не ограничено, однако общий лимит поездок за 3 дня не может превышать 1,5 тыс. рублей.

Заказать такси можно с 4 мая. Акцию проводят правительство Московской области и «Яндекс».