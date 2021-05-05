РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мая. Из Томилинского лесопарка Котельников вывезли более 10 мешков строительного мусора, незаконно сброшенного неизвестными, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Неравнодушные жители обратились в администрацию городского округа с просьбой убрать территорию Томилинского лесопарка недалеко от храма Казанской Божией Матери от навала бытового мусора - всего там было более 10 железных тележек из супермаркетов, пластиковые, железные, пластмассовые бутылки.

Отдел лесного хозяйства и компания ООО «СМУ-5» («Альянс»), которая обслуживает Томилинский и Кузьминский лесопарки по уборке от бытового мусора, незамедлительно отреагировали.

В среду привлекли к уборке малую механизированную технику. Работы проводились под контролем представителей ГКУ МО «Мособллес».

В результате уборки вывезли около 10 мешков мусора, сломанные тележки и прочий строительный мусор отвезут на переработку.